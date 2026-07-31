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Крымская газета

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Куда сходить и что посмотреть с 31 июля по 6 августа в Крыму

Куда сходить и что посмотреть с 31 июля по 6 августа в Крыму

ТЕАТРЫ Евпатория «Денискины рассказы» 6+ Крымский государственный ТЮЗ 2 августа, 11:00 Благодаря богатой фантазии, пытливому уму и неуёмной энергии герои спектакля постоянно оказываются в центре всевозможных событий.

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