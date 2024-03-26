Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма

Елена Караева Кошмарный теракт в "Крокус Сити Холле" случился не неожиданно и не просто так. Последние 30 с лишним лет российский, русский мир с помощью медийных площадок (и соцсети здесь играли едва ли не первую скрипку) приучали к тому, что вооруженное противостояние власти есть "цивилизационная норма свободного общества".
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