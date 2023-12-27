Соловьеву могут дать 2 года за оскорбления Ивлеевой — юрист Хаминский

Бендер Задунайский Всего на два года ее отхренсосил !? Мало Владимир , мало ... Я вот ее походу уже на пожизненое на фуях оттаскал . Да и маму ее тоже . Из за этой прошмандовки все россияне должны по зонам чалиться из - за высказываний в ее адрес. Ковидеëпобери !

Александр Лагуткин Когда видишь как обнаглела от денег и безнаказанности эта плесень, которая себя почему-то бомондом мнит, то сразу на ум: "Когда плясало войско сатаны, в бой уходили лучшие сыны". Вся эта сраная тусовка к России уже и отношения не имеет. Так, заезжие "вахтовики" - бабла срубить. Надоели уже их рожи на экране и в рекламе. И прав Соловьев, что объяснил этой прошмандовке, кто она для России.