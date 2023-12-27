Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    А ты бесёнышь рискни и приедь и попробуй? Думаю что ты долго без этого пёс будешь без зубов улыбаться!Рэпер Моргенштерн...
  • АндрейБорков
    УкРуина может расплатиться с Западом по своим долгам, для этого необходимо не так уж и много - сдать в рабство оставш...Политолог Журавле...
  • Вовладар Даров
    Голову вскружило от славы? Это ненадолго!Moslenta: Актриса...

Соловьеву могут дать 2 года за оскорбления Ивлеевой — юрист Хаминский

Соловьеву могут дать 2 года за оскорбления Ивлеевой — юрист Хаминский

Скандальная «голая» вечеринка наделала больше шуму, чем недавно прошедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Всего на два года ее отхренсосил !? Мало Владимир , мало ... Я вот ее походу уже на пожизненое на фуях оттаскал . Да и маму ее тоже . Из за этой прошмандовки все россияне должны  по зонам чалиться из - за высказываний в ее адрес. Ковидеëпобери !
Ответить
20 час.
Александр Лагуткин
Когда видишь  как  обнаглела от денег и безнаказанности эта плесень, которая себя почему-то бомондом мнит, то сразу на ум:  &quot;Когда плясало войско сатаны, в бой уходили лучшие сыны&quot;.   Вся эта сраная тусовка к  России уже и отношения не имеет.    Так, заезжие &quot;вахтовики&quot; - бабла срубить.   Надоели уже их рожи на экране и в рекламе.  И прав Соловьев, что объяснил этой прошмандовке, кто она для России.
Ответить
20 час.
Евгений Благородный
Зае.....я.   Это эту нечисть Ивлееву нужно привлекать и сажать.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх