Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр во Владимирской области

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр во Владимирской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (ст.

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