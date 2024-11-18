Я ударился об угол — Значит, мир не очень кругл

- Сволочь, подонок, кобель! – кричала женщина, нервно забрасывая вещи впухлые чемоданы. – Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни! И этотвоя благодарность?Ее муж безучастно сидел в кресле, даже не глядя на жену, его лицо быловоплощением спокойствия.