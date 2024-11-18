РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И Лина с Виталием нашли друг друга и, похоже, это навсегда!!!!Кошка Белка
  • Элеонора Коган
    Прелестно, прелестно, у Белки-Сапфиры теперь два любящих хозяина!!!!Кошка Белка
  • Элеонора Коган
    Очень хорошо, спасибо вам, Олег!!!!Всё кошачье семейство поехал домой, в тепло!!!!Один пакет молока решил все кошачьи...Пакет молока

Я ударился об угол — Значит, мир не очень кругл

Я ударился об угол — Значит, мир не очень кругл

- Сволочь, подонок, кобель! – кричала женщина, нервно забрасывая вещи впухлые чемоданы. – Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни! И этотвоя благодарность?Ее муж безучастно сидел в кресле, даже не глядя на жену, его лицо быловоплощением спокойствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх