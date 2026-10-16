Из 340 тысяч рублей, похищенных у женщины, суд обязал вернуть 30 тысяч — сумму, оставленную подростком себе в качестве «комиссии», и ещё 130 тысяч — со второго участника мошеннической схемы.
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