Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Страны третьего мира. Юшков раскрыл, что аномальная жара сделает с Европой. Дунай и Рейн почти исчезли с карты мира

Страны третьего мира. Юшков раскрыл, что аномальная жара сделает с Европой. Дунай и Рейн почти исчезли с карты мира

Аргументы и факты – aif.ru Страны третьего мира. Европа оказалась в аду, и это не метафора.

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