Группа военнослужащих под руководством командира мотострелкового взвода лейтенанта Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрея Рухлова эвакуировала 10 раненых бойцов под артиллерийским огнем ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Бразили...
- ЛС В Молдавии заподо...
- МИД Литвы заявил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым