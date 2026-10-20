Первый тренер Кирилла Капризова Андрей Лучанский рассказал о пути хоккеиста к успеху в НХЛ. Какие качества помогли Капризову добиться высоких результатов? Какую роль сыграли семья и тренеры? Читайте интервью с Андреем Лучанским.