Первый тренер Кирилла Капризова Андрей Лучанский рассказал о пути хоккеиста к успеху в НХЛ. Какие качества помогли Капризову добиться высоких результатов? Какую роль сыграли семья и тренеры? Читайте интервью с Андреем Лучанским.
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