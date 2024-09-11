Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Железная руда падает в цене

Железная руда падает в цене

Падение цен на железную руду в ближайшее время позволит проверить сложившееся у аналитиков мнение о том, что стоимость материала для производства стали найдет надежную ценовую поддержку на уровне порядка $90 за тонну, поскольку высокозатратные рудники вытесняются с рынка, пишет Bloomberg.

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