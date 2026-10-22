На пленарном заседании Нижегородского экономического форума губернатор Глеб Никитин представил планы по расширению экспортных возможностей региона: область переориентировала поставки с западных рынков на Индию и Китай, прорабатывает локализацию производств за рубежом и создаёт сеть центров деловой активности в дружественных государствах.
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