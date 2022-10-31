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генералу Лапину нашли замену на время отсутствия

генералу Лапину нашли замену на время отсутствия

Лапину, возможно, после отдыха стоит доверить меньший и менее ответственный участок Ротация командования на одном из участков СВО? Лапин написал рапорт об уходе с должности по собственному желанию и в настоящий момент ожидает решения командования по этому рапорту Деятельность военоначальникана посту командующего группировкой "Центр" жёстко критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявляя, что именно на нем лежит ответственность за прорыв украинской армии в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

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