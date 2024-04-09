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Алискеров проведёт бой с Мунизой на турнире UFC 15 июня

Алискеров проведёт бой с Мунизой на турнире UFC 15 июня

Российский боец UFC Икрам Алискеров проведёт поединок с бразильцем Андре Мунизой. Бой в среднем весе состоится на турнире UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе (США) 15 июня.

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