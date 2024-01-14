В Россию решили завозить тысячи рабочих из Африки. Мигрантов из СНГ уже не хватает?

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Для многих из вас, скорее всего, является секретом полишинеля то, что социально-экономическая политика в нашей стране проводится в интересах правящего класса, то есть владельцев крупного капитала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии