Турция сократила поставки мандаринов в Россию на 20 процентов

При этом нынешний урожай не хуже прошлогоднего В начале ноября турецкие поставщики мандаринов говорили, что проблем с экспортом фруктов в Россию нет, и урожай хороший, однако поставки сократились на 20 процентов, пишет РИА Новости.
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