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Как жить семье, в которой есть человек с неизлечимым генетическим заболеванием

Как жить семье, в которой есть человек с неизлечимым генетическим заболеванием

Счастливая семья узнает шокирующую новость о своей наследственности и вынуждена решать, что делать дальше Иллюстрация: Veronchikchik Пришла молодая женщина редкостной красоты: строгие, совершенные черты, полная симметрия лица, блестящие глаза, прекрасная кожа, пышные волосы.

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