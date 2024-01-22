Во вторник россиян накроет «умеренная» магнитная буря

Специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина в понедельник, 22 января заявила, что во вторник, 23 января, в России ожидается умеренная магнитная буря, – сообщает РИА Новости.
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