Продолжительность No Rest For The Wicked в раннем доступе составит около 25 часов Пред...

Продолжительность No Rest For The Wicked в раннем доступе составит около 25 часовПредстоящая ролевая игра в жанре темного фэнтези No Rest For The Wicked от Moon Studio выйдет в раннем доступе Steam 18 апреля 2024 года, и ажиотаж вокруг нее растет.