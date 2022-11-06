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Энес Кантер Фридом: «Nike делает вид, что ее волнуют права человека»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом прокомментировал решение компании Nike прекратить сотрудничество с разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом.

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