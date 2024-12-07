Ким Кардашьян сообщила о серьезной травме: фото

Какая-то череда неудач преследует Ким Кардашьян под конец года. Ранее стало известно, что зимние праздники селебрити оказались под угрозой срыва из-за непредсказуемого поведения ее бывшего супруга Канье Уэста.
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