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Бердыев о финале: «Этот кубок важен для меня»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал итог матча против «Шахтера» (3:3). – Мы предупреждали команду при счете 2:0, чтобы не расслаблялись, но видимо не услышали.

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