Диетолог Мещерякова назвала самые вредные, но популярные начинки для блинов

Даже если вы не фанат блинов, на Масленицу сложно удержаться от этого угощения. С чем их лучше сочетать, чтобы не набрать лишних килограммов? И когда от блинов стоит отказаться, даже если очень хочется? Объясняет диетолог Татьяна Мещерякова.
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