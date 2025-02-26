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Диетолог Мещерякова назвала самые вредные, но популярные начинки для блинов

Диетолог Мещерякова назвала самые вредные, но популярные начинки для блинов

Даже если вы не фанат блинов, на Масленицу сложно удержаться от этого угощения. С чем их лучше сочетать, чтобы не набрать лишних килограммов? И когда от блинов стоит отказаться, даже если очень хочется? Объясняет диетолог Татьяна Мещерякова.

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