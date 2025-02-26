Диетолог Мещерякова назвала самые вредные, но популярные начинки для блинов

Даже если вы не фанат блинов, на Масленицу сложно удержаться от этого угощения. С чем их лучше сочетать, чтобы не набрать лишних килограммов? И когда от блинов стоит отказаться, даже если очень хочется? Объясняет диетолог Татьяна Мещерякова.