Прибыль оборонной промышленности США от нового пакета помощи Украине оценили

Bloomberg: ВПК США получит до 35 млрд долларов за заказы по пакету помощи Киеву Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получит до 35 миллиардов долларов лишь за счет заказов американского правительства, которые будут вскоре размещены в рамках нового пакета помощи Украине.