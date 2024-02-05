Прибыль оборонной промышленности США от нового пакета помощи Украине оценили

Bloomberg: ВПК США получит до 35 млрд долларов за заказы по пакету помощи Киеву Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получит до 35 миллиардов долларов лишь за счет заказов американского правительства, которые будут вскоре размещены в рамках нового пакета помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии