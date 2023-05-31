МИД РФ назвал позицию Запада по атаке беспилотников на Москву «подлейшей»

Захарова: позиция Запада по атакам беспилотников на Москву абсолютно подлейшая Сакина Нуриева Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «абсолютно подлейшей» позицию государств Запада по атакам беспилотников на Москву и Московскую область.
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