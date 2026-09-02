Отдых в Сулакском каньоне: современный туризм с дагестанским гостеприимством

В 2025 году Дагестан посетили 2 млн человек. Кажется, республика пока не привыкла к такому наплыву людей, поэтому современных туристических комплексов здесь не так много.
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