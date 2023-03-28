Знамя, пропитанное кровью

Моя семья бережно хранит военный билет, удостоверения медалей, орденскую книжку моего прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны Кузьмина Дмитрия Егоровича.
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