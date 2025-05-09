Путин назвал День Победы главным праздником для россиян

День Победы является главным праздником для народа России. Об этом в ходе парада Победы на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил президент России Владимир Путин.
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