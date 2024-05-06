Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Надо бы разрешить пользователям телефонов в "телефонной конторе" оставлять заявку на отказ приёма чужих номеров, кром...Девять из десяти ...
  • Misha Glusch
    отработать надо по реальным целям, зачем зря ресурс переводить?Песков: ядерные у...
  • Михаил Васильев
    Расстреливать надо спекулянтов!Эксперты рассказа...

"Что сделано, то сделано". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" извинился за вечеринку с дракой

"Что сделано, то сделано". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" извинился за вечеринку с дракой

Владимир Завьялов попросил прощения у болельщиков и руководства команды Уже бывший игрок "Динамо-Барнаул", один из самых легендарных футболистов в истории клуба Владимир Завьялов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" записал видеообращение, в котором извинился за вечеринку после выездного матча, закончившуюся дракой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх