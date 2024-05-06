"Что сделано, то сделано". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" извинился за вечеринку с дракой

Владимир Завьялов попросил прощения у болельщиков и руководства команды Уже бывший игрок "Динамо-Барнаул", один из самых легендарных футболистов в истории клуба Владимир Завьялов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" записал видеообращение, в котором извинился за вечеринку после выездного матча, закончившуюся дракой.
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