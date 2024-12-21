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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас». В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с  «Тоттенхэмом».

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