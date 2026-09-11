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U – Uspeh. В центре Екатеринбурга установили новый арт-объект

U – Uspeh. В центре Екатеринбурга установили новый арт-объект

В Екатеринбурге в Историческом сквере установили арт-объект «УРАЛ». Он состоит из четырех словесных скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь».

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