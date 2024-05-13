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Крымский агропром. Снова в колхоз, опять в совхоз

Крымский агропром. Снова в колхоз, опять в совхоз

Крымский агропром. Снова в колхоз, опять в совхоз В 2024 году крымский агропром вполне может пойти на рекорд по части полученных государственных субсидий, причём озвучено это было на уровне Президента РФ.

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Комментарии
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Елька Снежная
слишком много внимания крыму, а дальний восток и другие регионы заброшены, даже в подмосковье есть заброшенные деревни...
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