Крымский агропром. Снова в колхоз, опять в совхоз В 2024 году крымский агропром вполне может пойти на рекорд по части полученных государственных субсидий, причём озвучено это было на уровне Президента РФ.
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