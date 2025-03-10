Трамп отверг слова репортера WP о якобы неуважении со стороны Путина

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг слова репортера газеты The Washington Post (WP), который высказал утверждение, что удары Российской Федерации по Украине якобы свидетельствуют о неуважении президента Владимира Путина по отношению к хозяину Белого дома.
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