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Трамп отверг слова репортера WP о якобы неуважении со стороны Путина

Трамп отверг слова репортера WP о якобы неуважении со стороны Путина

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг слова репортера газеты The Washington Post (WP), который высказал утверждение, что удары Российской Федерации по Украине якобы свидетельствуют о неуважении президента Владимира Путина по отношению к хозяину Белого дома.

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