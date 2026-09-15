Зимой останемся без тепла и света? ЖКХ страшнее вражеских дронов

Хроники коммунальных аварий в России в конце августа – начале сентября напоминают сводки о потерях. В начале сентября Саратов столкнулся с масштабными отключениями холодной воды, из-за которых потребителям пришлось перекрыть и горячую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Американский само...
- Заместитель главы...
- МЕ В Нефтегорске нач...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым