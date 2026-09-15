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Царьград

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Зимой останемся без тепла и света? ЖКХ страшнее вражеских дронов

Зимой останемся без тепла и света? ЖКХ страшнее вражеских дронов

Хроники коммунальных аварий в России в конце августа – начале сентября напоминают сводки о потерях. В начале сентября Саратов столкнулся с масштабными отключениями холодной воды, из-за которых потребителям пришлось перекрыть и горячую.

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