Трамп согласился с Путиным по поводу кандидатуры Байдена REUTERS/Kevin Lamarque Американский миллиардер Дональд Трамп согласился с российским лидером Владимиром Путиным по поводу того, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США будет предпочтительнее для России.