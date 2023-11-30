В Бугульме открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО

В школе №1 Бугульмы открыли мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО Дмитрия Иванова. Церемония открытия прошла в присутствии руководителя исполкома Бугульмы Михаила Конкова, военного комиссара города и района Рафаэля Миннетдинова, руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Сергея Аношина, а также супруги, родных и друзей Дмитрия, учащихся и педагогов школы.