Евросоюз нашел способ ‘разогреть’ замороженные активы России: что это означает для всех? Ирэн ОрлонскаяАналитик и публицист Александр Роджерс обращает внимание на важный аспект ситуации, связанной с использованием доходов от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации для поддержки Вооруженных сил Украины.
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