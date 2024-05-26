Евросоюз нашел способ ‘разогреть’ замороженные активы России: что это означает для всех? Ирэн ОрлонскаяАналитик и публицист Александр Роджерс обращает внимание на важный аспект ситуации, связанной с использованием доходов от замороженных активов Центрального банка Российской Федерации для поддержки Вооруженных сил Украины.