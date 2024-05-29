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Нью-Дели изнывает от жары, людям не хватает воды

Нью-Дели изнывает от жары, людям не хватает воды

Рекордная температура в 49,9°C была зафиксирована во вторник в Нью-Дели, столице Индии. Как сообщает Индийская метеорологическая служба, страну накрывают «сильные волны жары» и аналогичная температура ожидается в среду, 29 мая.

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