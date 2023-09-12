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Титульным спонсором «МЮ» стала Qualcomm. Логотип чипа Snapdragon появится на форме в 2024 году

Титульным спонсором «МЮ» стала Qualcomm. Логотип чипа Snapdragon появится на форме в 2024 году

«Манчестер Юнайтед» проинформировал, что на передней части формы будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.

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