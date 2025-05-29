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США впервые за долгое время принимают участие в форуме под эгидой Совбеза РФ

США впервые за долгое время принимают участие в форуме под эгидой Совбеза РФ

В 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, впервые за несколько лет принимают участие официальные лица из США.

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