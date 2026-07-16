РФ придется стоять с Украиной в одной очереди за покупками комплектующих для дронов

В Европе производится недостаточное количество компонентов для беспилотников. Поэтому Евросоюз выдал специальное разрешение Киеву потратить до 5,9 млрд евро из ранее предоставленного займа на закупку комплектующих для БПЛА в Китае.
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