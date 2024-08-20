«Тысячи людей требуют компенсацию после того, как вакцины от COVID “сделали их инвалидами“: Начался поток судебных дел против производителей коронавирусных вакцин — большинство исков пока к AstraZeneca.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия России взяла Нью-Йорк и сразу начала штурм Нелеповки! — мощный прорыв группировки войск «Центр» продолжается (КАРТА)
- Бойня в Курском приграничье: посадки завалены трупами боевиков ВСУ (ФОТО, ВИДЕО 18+)
- Десантник 11 бригады ВДВ из Бурятии Бато вывел группу срочников из окружения в Курском приграничье (ВИДЕО)
Свежие комментарии