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Тысячи людей требуют компенсацию после того, как вакцины от COVID «сделали их инвалидами»

Тысячи людей требуют компенсацию после того, как вакцины от COVID «сделали их инвалидами»

«Тысячи людей требуют компенсацию после того, как вакцины от COVID “сделали их инвалидами“: Начался поток судебных дел против производителей коронавирусных вакцин — большинство исков пока к AstraZeneca.

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