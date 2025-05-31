Нарастает скандал вокруг проведенного в Кишиневе 9 мая автопробега 

Организаторы проведенного 9 мая в Кишиневе автопробега "Победа - одна на всех", посвящённого Великой победе над фашизмом, призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на участников этого мероприятия и отменить все незаконные штрафы.
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