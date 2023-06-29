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Кейрос о переходе в «Зенит»: «Приехал уже готовым к играм. Хочу скорее выйти в товарищеском матче»

— Какие у вас первые впечатления от клуба? Готовы ли вы дебютировать за «Зенит» уже в субботнем матче против «Нефтчи»? — Первые впечатление — замечательные.

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