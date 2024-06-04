ЗЕ своими руками уничтожает остатки жовто-блакытного ВПК

Гидные новости: ТЦК мобилизуют работников предприятий ВПК, которые имеют бронь на весь персонал Украинские предприятия военно-промышленного комплекса, имеющие по закону основание бронировать до 100 процентов персонала, заявляют о том, что ТЦК мобилизуют их работников во время сверки данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии