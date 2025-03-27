Захарова заявила о необходимости восстанавливать работу посольства РФ в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что новому послу России в США предстоит восстанавливать работу диппредставительства, которую много лет блокировала предыдущая американская администрация.
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