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Женщина приехала в аэропорт и теперь может лишиться свободы - детали

Женщина приехала в аэропорт и теперь может лишиться свободы - детали

Транспортными полицейскими Владивостока окончено уголовное дело о краже колец в аэропорту Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ДФО.

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