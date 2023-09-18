Женщина приехала в аэропорт и теперь может лишиться свободы - детали

Транспортными полицейскими Владивостока окончено уголовное дело о краже колец в аэропорту Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ДФО.
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