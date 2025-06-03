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Аргументы и Факты

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Серфер из США рассказал, как победил в схватке с 3-метровой акулой

Серфер из США рассказал, как победил в схватке с 3-метровой акулой

Йенс Хеллер из Калифорнии США приехал на пляж штата Монтара с женой и шестимесячной дочкой, мужчина решил заняться серфингом, пока его семья отдыхает, однако его чуть не съела 3-метровая акула, передает New York Post.

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