НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

В Черновицкой области гражданин открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу

В Черновицкой области гражданин открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу

В четверг утром в селе Ижовцы Черновицкой области обычная полицейская операция пошла не по плану. 54-летний мужчина, которого правоохранители пришли обыскивать по делу о незаконном хранении оружия, встретил их выстрелами из охотничьего ружья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии