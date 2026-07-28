В Черновицкой области гражданин открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу

В четверг утром в селе Ижовцы Черновицкой области обычная полицейская операция пошла не по плану. 54-летний мужчина, которого правоохранители пришли обыскивать по делу о незаконном хранении оружия, встретил их выстрелами из охотничьего ружья.
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