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ГТРК Татарстан

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Хозяйка дома пострадала при пожаре в садовом товариществе под Челнами

Хозяйка дома пострадала при пожаре в садовом товариществе под Челнами

По данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в СНТ «Боровинка» (Тукаевский район) произошёл пожар в одноэтажном садовом доме.

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