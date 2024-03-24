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Пушков: Трамп был прав, когда заявил, что ИГ* основали Обама и Хиллари Клинтон

Пушков: Трамп был прав, когда заявил, что ИГ* основали Обама и Хиллари Клинтон

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был прав, когда заявил, что группировку ИГ* основали его предшественник на посту Барак Обама и экс-руководитель американского внешнеполитического ведомства Хиллари Клинтон.

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